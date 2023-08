Za obtoženega februarskega umora v Murski Soboti naročili dodatno izvedeniško mnenje

Murska Sobota, 11. avgusta - Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti je bil danes razpisan predobravnavni narok v sojenju 49-letnemu Damirju Softiću, ki je obtožen umora 26-letnika iz Kroga pri Murski Soboti. Ker mnenje o prištevnosti obtoženega in izvedeniška mnenja še niso bila podana, so predobravnavni narok preložili za nedoločen čas in naročili dopolnitev izvedeniških mnenj.