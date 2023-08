Nick Kyrgios odpovedal tudi nastop na OP ZDA

New York, 11. avgusta - Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios je odpovedal tudi nastop na odprtem prvenstvu ZDA, kar pomeni, da bo letos ostal brez enega samega dvoboja na turnirjih za grand slam. Finalist lanskega Wimbledona se je vse leto ubadal s poškodbami in mu je to sezono uspelo odigrati le en dvoboj.