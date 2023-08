Virgin Galactic opravil prvo povsem turistično pot do vesolja

New York, 10. avgusta - Podjetje britanskega multimilijarderja Richarda Bransona Virgin Galactic je danes z izstrelišča v puščavi Nove Mehike uspešno izvedlo dolgo pričakovano turistično pot z raketnim letalom, ki je do roba vesolja in nazaj na Zemljo popeljalo tri potnike. To je sicer že sedma pot v vesolje podjetja Virgin Galactic od leta 2018.