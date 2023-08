Zlati in srebrni leopardi za konec filmskega festivala v Locarnu

Locarno, 12. avgusta - Ob zaključku 76. mednarodnega filmskega festivala v švicarskem Locarnu bodo danes podelili festivalske nagrade. V glavnem programu se za zlatega leoparda poteguje 17 filmov. Skupno so letos v različnih sekcijah in tekmovalnih programih prikazali 214 kratkih, igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih filmov.