Primorske novice o majhnih pridobitvah v Ajdovščini (10. 8.)

Koper, 9. avgusta - Alenka Tratnik v komentarju Imajo vse, kar imajo veliki piše o majhnih pridobitvah v Ajdovščini, saj je v občini odslej mogoče opravljati teoretični in praktični del vozniškega izpita. Kandidatom iz okolice tako ni več treba v Novo Gorico, Postojno ali v Sežano, navaja avtorica in poudarja, da so bile manjše občine v neenakopravnem položaju.