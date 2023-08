Japonska in Južna Koreja izdali opozorila pred neurjem

Tokio/Seul, 9. avgusta - Japonske in južnokorejske oblasti so danes izdale opozorilo pred neurjem Khanun, ki je še do nedavnega bil kategoriziran kot tajfun. Nevihta že povzroča nevšečnosti, saj so morali odpovedati več poletov, številna gospodinjstva pa so brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.