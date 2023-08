Južnoameriške države podpisale izjavo o zaustavitvi krčenja amazonskega pragozda

Belem, 9. avgusta - Voditelji in predstavniki osmih južnoameriških držav, članic Organizacije pogodbe o sodelovanju v Amazoniji (ACTO), so v torek na vrhu v brazilskem mestu Belem podpisali skupno izjavo. V njej so opredelili načrt za spodbujanje trajnostnega razvoja, odpravo krčenja gozdov in boj proti organiziranemu kriminalu, ki krčenje poganja.