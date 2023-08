Milanović in Plenković sta se dogovorila o novem direktorju VSOA

Zagreb, 8. avgusta - Hrvaški predsednik in premier, Zoran Milanović in Andrej Plenković, sta se dogovorila o novem direktorju hrvaške vojaške varnostno-obveščevalne službe (VSOA). Parlamentarnemu odboru za notranjo politiko in nacionalno varnost sta v ponedeljek za novega direktorja predlagala generala Ivana Turkalja.