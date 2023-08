Pregled - šport, 7. 8. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je dejal, da športne zveze, klubi in društva ter druge športne organizacije že opravljajo prva obnovitvena dela po poplavah. Pristojni minister Matjaž Han je pojasnil, da bo vlada pomagala tudi športu, kar bo prišlo na vrsto, ko se bo saniralo nujne zadeve za življenje.

NYON - Slovenski nogometni prvak, ljubljanska Olimpija, bo v torek ob 21. uri proti favoriziranemu Galatasarayu igrala prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Danes pa je v Nyonu dobila potencialnega tekma za zadnji krog kvalifikacij. To bo zmagovalec dvoboja med KI Klaksvikom in Moldejem. Izžrebali pa so tudi pare zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo. Olimpija bo v primeru izpada v 3. krogu kvalifikacij LP igrala v zadnjem krogu evropske lige proti zmagovalcu dvoboja med Qarabagom in HJK Helsinki.

NYON - Evropska nogometna zveza Uefa je z žrebom na svojem sedežu v Nyonu določila potencialna tekmeca Celju in Mariboru v zadnjem krogu kvalifikacij konferenčne lige. Celjane v primeru napredovanja iz 3. kroga čaka boljši iz dvoboja med AEK Larnako in Maccabijem Tel Avivom, Mariborčane pa zmagovalec dvoboja Twente - Riga.

LJUBLJANA - Slovenski košarkarji nadaljujejo priprave na svetovno prvenstvo in jih v torek čaka nova pripravljalna tekma proti Črnogorcem. Med njimi pa ne bo poškodovanega Vlatka Čančarja, slovenski selektor Aleksander Sekulić je dejal, da bodo iskali rešitve znotraj ekipe, v kateri pa je kar nekaj igralcev, ki so imeli težave doma zaradi poplav.

DOMŽALE - Nogometni trener Dušan Kosić je prevzel vodenje Domžal, je na spletni strani potrdil slovenski prvoligaš. Dvainpetdesetletni Ljubljančan je nazadnje vodil Tabor iz Sežane, z Domžalčani pa je sklenil pogodbo do konca sezone 2024/25.

SYDNEY - Avstralske nogometašice so se na svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo skupaj z Novo Zelandijo, uvrstile v četrtfinale z zanesljivo zmago proti Danski z 2:0. Za preboj v polfinale se bodo domačinke pomerile z boljšo iz torkovega dvoboja med Francozinjami in Maročankami. V četrtfinale so napredovale tudi Angležinje, ki so po remiju brez golov proti Nigeriji na koncu s 4:2 slavile po izvajanju enajstmetrovk.

VARŠAVA - Nekdanja beloruska sprinterka Kristina Timanovska, ki je spektakularno pobegnila z olimpijskih iger leta 2021 v Tokiu in zaprosila za azil, zdaj lahko nastopa za Poljsko. Šestindvajsetletnica je novico danes sporočila prek Instagrama in objavila ustrezno pismo Svetovne atletike.

PARIZ - Nekdanji svetovni rekorder v skoku s palico Renaud Lavillenie bo moral zaradi poškodbe stegenske mišice izpustiti svetovno prvenstvo v atletiki v Budimpešti, je danes sporočil Francoz. Trikratni evropski prvak in dobitnik petih kolajn na SP je zaradi težav s stegensko mišico že izpustil dvoransko sezono.

Poljska teniška igralka Iga Swiatek še naprej ostaja na vrhu svetovne lestvice WTA. Swiatek neprekinjeno vodi že od 4. aprila lani. Slovenija ima po novem tri igralke med prvo dvestoterico, potem ko je Veroniki Erjavec uspel skok za 71 mest, 179. mesto pa zanjo pomeni dosežek kariere. Pred njo sta Tamara Zidanšek na 129. in Kaja Juvan na 147. mestu.

LJUBLJANA - Španski teniški igralec Carlos Alcaraz ostaja na vrhu svetovne lestvice ATP, sledita Srb Novak Đoković in Rus Danil Medvedjev. V najboljši deseterici je le ena sprememba glede na prejšnji teden. Grk Stefanos Cicipas, zmagovalec turnirja v mehiškem Los Cabosu, je prišel na četrto mesto in na peto potisnil Norvežana Casperja Ruuda.