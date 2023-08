Musk in Zuckerberg naj bi se pripravljala na dvoboj v živo

New York, 7. avgusta - Direktor Tesle in lastnik družbenega medija X, nekdanjega Twitterja, Elon Musk je v nedeljo sporočil, da se bosta z ustanoviteljem Facebooka, ki danes sodi pod okrilje Mete, Markom Zuckerbergom v neposrednem prenosu na X fizično spopadla. Dvoboj naj bi potekal v kletki. Iskrice med njima so sicer vzplamtele junija.