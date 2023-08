Polajnar: Hidrološke razmere se bodo začele umirjati v soboto čez dan

Ljubljana, 4. avgusta - Hidrološke razmere se bodo po trenutnih napovedih začele umirjati v soboto čez dan oziroma najpozneje v noči na nedeljo, je dejal hidrolog Janez Polajnar z Arsa. Reke bodo ponekod ponoči še naraščale, ob nalivih so možna tudi še hudourniška razlivanja manjših rek in potokov. Nalive ponoči pričakujejo zlasti v osrednji, vzhodni in južni Sloveniji.