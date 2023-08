Svetovni čipkarski kongres: Slovenci posebni tudi po tem, kdo vse kleklja

Nova Gorica, 5. avgusta - Nova Gorica v teh dneh gosti 20. svetovni čipkarski kongres. Organizacijo dogodka je prevzela v zadnjem hipu, saj bi moral potekati v nemškem Hamburgu, a so ga tam odpovedali. Sloveniji je bil zaupan tudi zaradi tradicije in vse večjega števila ljudi, ki pri nas klekljajo, tudi otrok in moških, kar je posebnost glede na druge države.