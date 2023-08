Nekdanji košarkar NBA zaradi goljufije prejel 10-letno zaporno kazen

New York, 4. avgusta - Sodišče na Manhattnu v New Yorku je nekdanjemu košarkarju v severnoameriški ligi NBA Terrencu Williamsu izreklo 10-letno zaporno kazen, ker je oblikoval goljufivo shemo zdravstvenega zavarovanja in naložbenike oškodoval za pet milijonov ameriških dolarjev oziroma 4,57 milijona dolarjev, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.