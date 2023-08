V Idriji številni objekti pod vodo, zaliti tudi industrijski obrati

Idrija, 4. avgusta - Zaradi močnega deževja so v Idriji številni objekti pod vodo, tudi industrijski obrati. "Zato smo aktivirali enoto za hitro prečrpavanje vode," je za STA povedal poveljnik idrijske CZ Boštjan Brelih. Kot je dejal, poškodovanih po prvih podatkih ni, trenutno pa tudi nima podatkov o tem, koliko hiš je pod vodo in kateri industrijski obrati so zaliti.