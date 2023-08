Newyorške borze končale v rdečem

New York, 3. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so čakali na poročila o poslovanju večjih tehnoloških podjetij, ki bodo objavljena po zaključku trgovanja, in na podatke o zaposlovanju, ki bodo objavljeni v petek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.