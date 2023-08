Na eritrejskem festivalu v Stockholmu na desetine poškodovanih, sto pridržanih

Stockholm, 3. avgusta - Ob robu eritrejskega kulturnega festivala v švedski prestolnici Stockholm so danes izbruhnili nasilni izgredi, pri čemer je bilo poškodovanih več kot 50 ljudi, policija pa je pridržala okoli sto izgrednikov. Po poročanju švedskih medijev so udeleženci shoda, ki je potekal nedaleč od festivala, napadli policiste in uničevali lastnino na prizorišču.