Svet RTVS soglasno razrešil v. d. generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha

Ljubljana, 3. avgusta - Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je danes razrešil v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. V postopku razrešitve, ki so ga začeli 30. junija, mu med drugim očitajo sprejemanje odločitev, ki po njihovi oceni ne sodijo med tekoče posle. Za novega v. d. generalnega direktorja so do začetka dela uprave imenovali Zvezdana Martiča.