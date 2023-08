Hiša aleksandrink v Prvačini bo končno dobila lepšo podobo

Prvačina, 5. avgusta - Po večletnih prizadevanjih Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink in Mestne občine Nova Gorica je julija stekla dolgo načrtovana obnova hiše aleksandrink. V stavbi v zgodovinskem jedru Prvačine je shranjena in predstavljena dediščina primorskih žensk, ki so v težkih obdobjih zgodovine z rodne Goriške odhajale na delo v Egipt.