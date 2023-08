Večer o trgu dela (3. 8.)

Maribor, 2. avgusta - Hojka Berlič v komentarju Čas sprememb na trgu dela piše o spremembah, do katerih prihaja na trgu dela. Avtorica meni, da so mladi do podjetij manj lojalni in v ospredje postavljajo individualni napredek. Delo od doma, hitra karierna rast in možnosti za napredovanje so med ključnimi kriteriji mladih pri izbiri delodajalca, poudarja avtorica.