V eksploziji plina v Španiji umrla ena oseba, več ranjenih

Valladolid, 2. avgusta - V eksploziji plina in posledičnem požaru v stanovanjski stavbi v mestu Valladolid v Španiji je umrla ena oseba, še 14 ljudi pa je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Dodali so, da se 12 ljudi sedaj zdravi v bolnišnici. Gasilci so požar že pogasili, vzrok nesreče pa za zdaj še ni znan.