Slovenci do četrtfinala na SP v lokostrelstvu

Berlin, 2. avgusta - Slovenci Tim Jevšnik, Aljaž Matija Brenk in Staš Modic so na svetovnem prvenstvu v lokostrelstvu, ki bo do nedelje poteklo v Berlinu, izpadli v četrtfinalu ekipnega dela s sestavljenim lokom ter zasedli končno osmo mesto. To je bil najboljši slovenski dosežek dneva. V boju za četrtfinale so jih z 233:229 premagali Danci, drugi nosilci.