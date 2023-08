Tornado v Ilirski Bistrici po prvih podatkih poškodoval 11 streh

Ilirska Bistrica, 1. avgusta - Tornado, ki je nekaj po 20. uri zajel naselje Koseze v občini Ilirska Bistrica, je odkrival strehe, podiral elektroenergetske vode in drevesa. Po do sedaj znanih podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je odkritih ali poškodovanih 11 streh. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan pričakuje, da bo jutro razkrilo veliko večjo številko.