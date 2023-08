Mumok na Dunaju bo zaradi prenove zaprt od januarja do maja 2024

Dunaj, 3. avgusta - V Muzeju moderne umetnosti Fundacije Ludwig (mumok) v dunajski Muzejski četrti poteka celovita prenova, zaradi katere bo prihodnje leto med januarjem in majem zaprt za obiskovalce. Prenovo ocenjujejo na 24 milijonov evrov. Ponovno ga bodo odprli junija z razstavo Avantgarda in osvoboditev. Sodobna umetnost in dekolonialna moderna.