Dars do konca junija prodal devet odstotkov več vinjet

Ljubljana, 1. avgusta - Dars je od januarja do junija prodal 3,74 milijona vinjet, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 62 odstotkov več kot v polovici leta 2021. Vrednost v letošnjem polletju prodanih vinjet se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 4,48 milijona na 130,44 milijona evrov, vsako četrto so prodali prek spleta.