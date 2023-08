V celjski občini neurje povzročilo precejšnjo škodo na cestah

Celje, 1. avgusta - Divjanje več zaporednih neurij, ki so se vrstila julija, je povzročilo škodo tudi na obsežnem delu cestnega omrežja javnih cest in poti v celjski občini. Škodo, ki so jo povzročila neurja, sicer še vrednotijo, bo pa precejšnja. Kot so navedli v podjetju Vodovod-Kanalizacija, so začeli sanacijo cest, ki bo glede na obseg poškodb trajala dlje časa.