Cene pogonskih goriv višje za več kot pet centov

Ljubljana, 1. avgusta - Cene 95-oktanskega bencina in dizla na servisih zunaj avtocest so se danes zvišale za več kot pet centov. Liter bencina se je podražil za 5,5 centa na 1,511 evra, liter dizelskega goriva pa za 5,4 centa na 1,558 evra. Za liter kurilnega olja je treba odšteti 4,9 centa več, to je 1,130 evra.