Ljubljana, 29. julija - Po dolgotrajni bolezni je v 83. letu starosti umrl igralec Dare Valič, danes so ga pokopali v Ljubljani, sta poročala Radio in TV Slovenija. Valič, prejemnik številnih nagrad, med drugim je leta 2016 prejel Borštnikov prstan za življenjsko delo, je bil do upokojitve član ljubljanske Drame, igral pa je tudi v številnih filmih in TV-nadaljevankah.