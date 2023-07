Ofem v Mariboru poživil poletni utrip mesta

Maribor, 29. julija - Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), ki se danes zaključuje v Mariboru, je privabil v mesto številne obiskovalce in tako prijetno poživil poletni utrip Maribora. Zadovoljni so tako turistični delavci, gostinci in trgovci kot obiskovalci. Številni gostje iz tujine so bili tokrat prvič v tem mestu.