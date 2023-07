Stekel promet po novem podvozu pod železnico na Pragerskem

Pragersko, 28. julija - Danes so sprostili promet skozi nov podvoz pod železniško progo na Ptujski cesti na Pragerskem, ki so ga zgradili v okviru nadgradnje železniškega vozlišča Pragersko. Pri slednji so že nadgradili veliko večino tirov in prenovili postajno poslopje. Projekt bo predvidoma končan oktobra, je objavila Direkcija RS za infrastrukturo.