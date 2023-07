OMV v polletju s padcem prihodkov in dobička

Dunaj, 28. julija - Avstrijski energetski koncern OMV, ki je bil do nedavno prisoten tudi v Sloveniji, je v prvem letošnjem polletju utrpel 35-odstotni padec prihodkov in 69-odstotni upad čistega dobička. Ob tem so danes iz družbe sporočili, da so pri kraju Wittau vzhodno od Dunaja odkrili nahajališče plina. Zaloge so ocenjene na 48 teravatnih ur.