V Singapurju prva usmrtitev ženske po skoraj 20 letih

Singapur, 28. julija - V Singapurju so danes zaradi preprodaje drog obesili 45-letno žensko, pri kateri so našli 30 gramov heroina. To je bila prva usmrtitev ženske v državi po skoraj 20 letih, skupno pa že 15. od marca lani. Singapur ima eno najstrožjih zakonodaj glede mamil - smrtna kazen grozi vsem, ki preprodajo več kot 15 gramov heroina ali 500 gramov marihuane.