T-Mobile US v drugem četrtletju dodal 760.000 novih telefonskih naročnikov

New York, 28. julija - Telekomunikacijski operater T-Mobile US, ki je v lasti nemškega telekomunikacijskega velikana Deutsche Telekom, je v drugem četrtletju letos čisti dobiček medletno skoraj potrojil s 713 milijonov na 1,94 milijarde dolarjev. Prihodki so medtem malenkost nazadovali, z 20,1 na 19,6 milijarde dolarjev.