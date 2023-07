Lotte Kopecky še naprej v rumenem, presenečenja se nadaljujejo

Albi, 27. julija - Na ženski kolesarski dirki po Franciji je bila danes na sporedu peta, 126 kilometrov dolga pretežno ravninska etapa. Napovedi so govorile, da bo zmagovalko odločil sprint večje skupine, a je spet prišlo do presenečenja, s pobegom je do največjega uspeha v karieri prišla 23-letna Nemka Ricarda Bauerfeind (Canyon/SRAM).