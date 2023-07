Boeing v četrtletju poletel v rdeče številke

New York, 26. julija - Ameriški proizvajalec letal Boeing je letošnje drugo četrtletje zaključil z izgubo v višini 149 milijonov dolarjev (134,8 milijona evrov), potem ko je imel v enakem obdobju lani 160 milijonov dolarjev (144,8 milijona evrov) dobička. Rdeče številke so posledica zamud in stroškov podjetja v njegovem obrambnem in vesoljskem programu.