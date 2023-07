Nissan v četrtletju na račun šibkejšega jena več kot podvojil dobiček

Tokio, 26. julija - Japonski avtomobilski proizvajalec Nissan je v prvem četrtletju poslovnega leta (od aprila do junija) več kot podvojil čisti dobiček. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz družbe, so šibkejši jen ter boljša prodaja na Japonskem in v Severni Ameriki nadomestili slabše prodajne rezultate na Kitajskem.