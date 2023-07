V Ljubljani se začenja prva Evropska šola umetne inteligence

Ljubljana, 24. julija - Na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko se danes začenja Evropska poletna šola umetne inteligence, ki bo do petka ponudila tečaje in predavanja svetovno priznanih strokovnjakov. Udeležence bo na uradnem odprtju ob 18. uri nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se bo nekaterih tečajev udeležila tudi sama.