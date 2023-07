Rusija namerava zvišati najvišjo starost nabornikov na 30 let

Moskva, 21. julija - Ruski parlament želi zvišati najvišjo starost za vpoklic vojaških nabornikov za tri leta, in sicer na 30 let, je danes sporočil vodja odbora ruske dume za obrambo Andrej Kartapolov. Ob tem naj bi najnižja starost nabornikov ostala 18 let. Nekaj časa so namreč razpravljali tudi o dvigu spodnjega starostnega praga za tri leta.