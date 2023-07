Na več javnih razpisih za čebelarje razpoložljiva sredstva še vedno na voljo

Ljubljana, 22. julija - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je sporočila, da so na vseh trenutno odprtih javnih razpisih za čebelarje razpoložljiva sredstva še vedno na voljo. Zainteresirane vlagatelje ob tem pozivajo, naj z oddajo vlog ne odlašajo do izteka roka, ki je do 31. julija do polnoči.