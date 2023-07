Pri Warner Bros razmišljajo o zamiku več filmov v leto 2024

Los Angeles, 23. julija - Zaradi stavk filmskih ustvarjalcev v Hollywoodu v studiu Warner Bros razmišljajo, da bi izide treh filmov zamaknili v leto 2024. Tako naj bi šele v prihodnjem letu luč sveta ugledal za novembra napovedan drugi del filma Dune, premaknili naj bi tudi datum izida za muzikal The Color Purple in za drugi del filma Aquaman in izgubljeno kraljestvo.