Poslanci sprejeli interventni zakon glede javnega naročanja zdravil

Ljubljana, 17. julija - Poslanci DZ so z 58 glasovi za in dvema glasovoma proti sprejeli zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili. Podporo zakonu so napovedali tako v opoziciji kot v koaliciji, ob čemer pa je bilo slišati tudi pozive, da je treba področje preskrbe z zdravil urediti sistemsko in dolgoročno.