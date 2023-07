Ifo: Ekonomisti pričakujejo povišano inflacijo tudi v prihodnjih letih

München, 17. julija - Inflacija po svetu bo ostala zvišana tudi v prihodnjih letih, pričakujejo ekonomisti iz 133 držav, ki so sodelovali v raziskavi nemškega inštituta Ifo in švicarskega inštituta Kof. Za letos napovedujejo 7,0-odstotno, za leto 2024 6,0-odstotno in za leto 2026 4,9-odstotno globalno inflacijo.