SD skrbi padanje podpore vladi in odsotnost minimalnih pričakovanih premikov v zdravstvu

Ljubljana, 13. julija - V SD so zaskrbljeni nad padanjem podpore vladi. Po letu mandata je to sicer pričakovano, a dejstvo je, da vladi v tem času v zdravstvu ni uspelo narediti minimalnih pričakovanih premikov, je dejala predsednica SD Tanja Fajon. O aktualnem političnem dogajanju so v SD nameravali razpravljati danes, a so klavzuro zaradi slabega vremena odpovedali.