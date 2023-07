V javni obravnavi osnutek načrta za zmanjševanje energetske revščine

Ljubljana, 12. julija - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes v javno obravnavo dalo osnutek akcijskega načrta za zmanjševanje energetske revščine. Cilj 36 milijonov evrov vrednega načrta je do leta 2030 zmanjšati delež energetsko revnih gospodinjstev najmanj na 4,6 odstotka. Na pripombe bodo čakali do 31. avgusta.