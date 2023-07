Efsa: Pri glifosatu ni večjih kritičnih točk

Parma, 12. julija - Najnovejša ocena tveganja herbicida glifosat za zdravje in okolje, ki so jo pripravili pri Evropski agenciji za varnost hrane (Efsa), ugotavlja, da v splošnem ni večjih kritičnih točk. Efsa obenem opozarja, da pri podatkih obstajajo določene vrzeli, dokončna odločitev o nadaljevanju prodaje sredstva pa je na Evropski komisiji in članicah EU.