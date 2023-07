Na londonskem letališču Heathrow blizu predkoronskih številk

London, 11. julija - Na londonskem letališču Heathrow so junija našteli sedem milijonov potnikov, kar je le tri odstotke manj kot v predkoronskem juniju 2019. Visoko rast števila potnikov so beležili predvsem v zadnjih treh junijskih dneh, saj so se številni Američani odpravili domov pred dnevom neodvisnosti, ki ga praznujejo 4. julija.