Ljubljanski Botanični vrt v preteklem letu aktiven v številnih projektih

Ljubljana, 11. julija - V Botaničnem vrtu so bili v preteklem letu aktivni tako v domačem kot mednarodnem prostoru. Letos sodelujejo v mednarodnem projektu Life Seedforce in slovenskem projektu Noč ima svojo moč. Botanični vrt pa je obiskalo tudi veliko skupin učencev, dijakov in študentov, so poudarili na današnji novinarski konferenci.