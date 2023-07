Michel in Erdogan v Vilniusu o oživitvi odnosov med EU in Turčijo

Vilnius, 10. julija - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sta danes v Vilniusu govorila o priložnostih za oživitev odnosov med EU in Turčijo. Sestala sta se, potem ko je Erdogan kot pogoj za ratifikacijo švedskega vstopa v Nato postavil nadaljevanje pristopnih pogajanj med Turčijo in Evropsko unijo.