ZN ob svetovnem dnevu prebivalstva izpostavljajo pomen enakopravnosti spolov

Ljubljana, 11. julija - Danes obeležujemo svetovni dan prebivalstva. Svetovna populacija je lani dosegla osem milijard. Združeni narodi (ZN), ki so svetovni dan prebivalstva razglasili leta 1989, pa letos v središče postavljajo pomen enakih možnosti in pravic spolov in opozarjajo, da diskriminacija na podlagi spola škoduje vsem.