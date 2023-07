Uspeh letošnje generacije na maturi primerljiv s tistim iz preteklih let

Ljubljana, 10. julija - Znani so rezultati letošnje mature. Generacija, katere srednješolska leta je v veliki meri zaznamovala epidemija covida-19, je svoj zrelostni izpit po oceni pristojnih dobro opravila, rezultati tako splošne kot poklicne mature pa so primerljivi s tistimi iz preteklih let, so pristojni pojasnili na današnji novinarski konferenci.