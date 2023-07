Poslavlja se še en minister za zdravje

Ljubljana, 7. julija - Danijel Bešič Loredan, ki je danes podpisal odstopno izjavo z ministrskega položaja, je bil 15. slovenski minister za zdravje od leta 1990. Gre za zahteven resor, kjer so bili tudi v preteklosti odstopi pogosti. Tomaž Gantar in Andrej Bručan sta bila imenovana dvakrat, funkcijo ministra za zdravje pa so trikrat začasno opravljali tudi premierji.